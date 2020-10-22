Коронавирус обнаружили в транспорте и магазинах в России

Специалисты Роспотребнадзора обнаружили коронавирус в общественном транспорте, магазинах и медицинских учреждениях. В продуктах питания образцы COVID-19 не найдены.

«Положительных находок новой коронавирусной инфекции в продуктах питания не обнаружено. Образцы коронавируса найдены только в смывах с поверхностей объектов окружающей среды», — сообщается на официальном сайте Роспотребнадзора.

Всего специалисты провели порядка 135 тысяч исследований проб с поверхностей окружающей среды. Из них положительными оказались 170, что составляет примерно 0,13% от общего числа. Роспотребнадзор продолжит работу по изучению проб.

Ранее в Минпросвещении заявили, что дети в школах не обязаны носить защитные маски. Это лишь рекомендация Роспотребнадзора, но не правило. А вот взрослым придется подчиниться — им ведомство предписывает надевать маски в обязательном порядке, чтобы не допустить распространение коронавирусной инфекции в учебном заведении.

В начале октября школьники Москвы ушли на двухнедельные каникулы. Вместо семи дней им разрешили отдыхать 14, чтобы остановить распространение COVID-19.