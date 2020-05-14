Более 370 тысяч москвичей обратились за соцуслугами на дому

За полтора месяца пандемии и ограничений москвичи обратились за помощью на дому в социальные службы более 370 тысяч раз. Социальные помощники и волонтеры никого не оставят без внимания.

«На специальную горячую линию регулярно поступает огромное количество заявок от жителей. За прошедшие 1,5 месяца кол-центр принял уже более 370 тысяч таких обращений. Социальные помощники выполнили уже 90% всех заявок. Они вкладывают душу в свою работу и всегда стараются сделать чуть больше», — приводит РИА «Новости» слова заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой.

Всего команда помощников насчитывает почти 10 тысяч человек. В нее вошли как социальные работники, так и волонтеры. В Москве добровольно помогают людям в это сложное время 1,5 тысячи человек.

Ранее Ракова рассказала, что сейчас каждому жителю столицы, который переболел COVID-19, предлагают стать волонтером или донором.

Москва пока живет в режиме жестких ограничений в связи с пандемией коронавируса. Самоизоляция продолжается. Столица продолжает быть лидером по числу выявленных случаев COVID-19. За минувшие сутки московские медики зарегистрировали 4712 зараженных коронавирусом.