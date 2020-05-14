    14 мая 2020, 11:11

    Более 370 тысяч москвичей обратились за соцуслугами на дому

    Андрей Иванов

    За полтора месяца пандемии и ограничений москвичи обратились за помощью на дому в социальные службы более 370 тысяч раз. Социальные помощники и волонтеры никого не оставят без внимания.
    Более 370 тысяч москвичей обратились за соцуслугами на дому

    «На специальную горячую линию регулярно поступает огромное количество заявок от жителей. За прошедшие 1,5 месяца кол-центр принял уже более 370 тысяч таких обращений. Социальные помощники выполнили уже 90% всех заявок. Они вкладывают душу в свою работу и всегда стараются сделать чуть больше», — приводит РИА «Новости» слова заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой.

    Всего команда помощников насчитывает почти 10 тысяч человек. В нее вошли как социальные работники, так и волонтеры. В Москве добровольно помогают людям в это сложное время 1,5 тысячи человек.

    Ранее Ракова рассказала, что сейчас каждому жителю столицы, который переболел COVID-19, предлагают стать волонтером или донором.

    Москва пока живет в режиме жестких ограничений в связи с пандемией коронавируса. Самоизоляция продолжается. Столица продолжает быть лидером по числу выявленных случаев COVID-19. За минувшие сутки московские медики зарегистрировали 4712 зараженных коронавирусом.