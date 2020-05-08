Переболевшим СОVID-19 москвичам предложили стать волонтерами

Жители Москвы, которые побороли коронавирус, теперь могут помогать другим. Такое заявление сделала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Мы обзваниваем каждого, кто победил болезнь и рассказываем ему о возможности стать донором, либо присоединиться к команде волонтеров», — сказала Ракова. Ее процитировал ТАСС.

Она отметила, что власти Москвы очень благодарны тем, кто согласился помочь и внести свой вклад в борьбу с пандемией.

Донорами уже стали 276 человек. Каждому, кто хочет присоединиться к этой акции, нужно позвонить по телефону 8 (495) 870-45-16. Горячая линия работает ежедневно с 09:00 до 18:00.

Москва остается первой в России по числу выявленных случаев коронавируса. За последние сутки СOVID-19 подтвердился у 5846 человек. Все в столице коронавирусную инфекцию нашли у 98 522 человек. Умерли 956 больных, выздоровели 10 259. Все в России вирус нашли у 187 859.

Ранее стало известно, что в связи с роста числа заболевших все ограничительные меры в Москве сохранятся до 31 мая. Кроме того, с 12 мая в Москве и Подмосковье начнет действовать масочный режим.