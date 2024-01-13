13 января 2024, 09:59
Более 300 детей из Белгородской области прибыли в Пензу
Губернатор Гладков: в Пензу привезли 315 детей из Белгородской области
В Пензу привезли 315 детей из Белгородской области, их разместят в загородных лагерях. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
«Только что мне позвонил губернатор Пензенской области Олег Мельниченко. Он рассказал о том, что прибыли 315 наших детей», — написал он.
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У четырех человек есть признаки ОРВИ, их уже положили в детскую областную больницу. Гладков попросил родителей не беспокоиться, отметив, что у них будет связь с врачами. По словам губернатора, ничего страшного не случилось: сейчас зима, так что дети просто где-то подхватили болезнь, когда находились в Белгороде.
Решение о вывозе детей в Пензу приняли из-за обстрелов Белгородской области с конца декабря. На фоне атак остановки в Белгороде стали обкладывать мешками с песком. Для защиты жителей укрепят все 556 остановок общественного транспорта.
Дети
Пенза
Обстрелы Белгорода со стороны ВСУ
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