Более 300 человек вылечились от СОVID-19 в Москве

За последние сутки в Москве обнаружили 857 подтвержденных случаев COVID-19. Причем половина из них — пациенты моложе 45 лет. Пожилых людей в возрасте от 66 лет, у которых за последний день нашли коронавирус, — всего 15%. Из больниц выписали еще 43 пациента — эта информация также по данным за последние сутки.

Всего в Москве к 7 апреля зафиксировано 6698 заболеваний. Из них новых случаев — 857.

Как подчеркнули в Мосгорздраве, перед тем как выписать человека из больницы, врачи проводят специальные исследования. Сделано это для того, чтобы удостовериться в полном излечении пациента.

Все пациенты находятся под наблюдением мультидисциплинарных медицинских команд врачей. Это инфекционист, пульмонолог, эпидемиолог, анестезиолог и реаниматолог, рассказали в ведомстве.

Накануне в столице создали Клинический комитет, в который вошли все главные врачи коронавирусных стационаров Москвы.