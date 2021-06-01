Более 30% россиян не были в отпуске больше двух лет

Около 33% россиян не были в отпуске больше двух лет, еще 15% работали без отдыха больше года. Исследование проводилось во всех округах России сервисом «Работа.ру».

«Каждый десятый респондент отметил, что был в отпуске меньше месяца назад. Еще 7% опрошенных брали отпуск 1-3 месяца назад, а 13% — 3-6 месяцев назад, 22% жителей России брали последний отпуск в течение последних 12 месяцев», — показали результаты исследования, которые оказались в распоряжении ТАСС.

Россияне предпочитают брать двухнедельный отпуск. Не разбивать на недели отдых предпочитают 45% опрошенных. Каждый восьмой оформляет отпуск менее, чем на неделю, а каждый десятый на неделю.

Около 19% россиян предпочитают отдыхать более. чем две недели, а 14% участников опроса берут отпуск на месяц.

В исследовании, которое проводилось в мае этого года, приняли участие более пяти тысяч респондентов со всей России.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников в преддверии сезона отпусков рассказал, как правильно готовиться к летним путешествиям.