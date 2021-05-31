Мясников дал советы по подготовке к отпуску

Врач и телеведущий Александр Мясников в преддверии сезона отпусков рассказал, как правильно готовиться к летним путешествиям. Свои советы он дал в эфире телеканала «Россия 1».

Подготовка требуется даже к перелету, особенно если он длится больше четырех часов. Это в первую очередь относится к людям, перенесшим ковид, тромбоз, диабет, курильщикам и тем, кто проходит гормонально-заместительную терапию. Мясников посоветовал им носить компрессионное белье, пить аспирин и не принимать алкоголь при перелете. Не стоит забывать о риске развития хронических заболеваний.

Лекарства нужно брать с запасом, как и связочные материалы. А при перелетах туда, где нет квалификационной медпомощи, он порекомендовал захватить антибиотики.

Тем, кто планирует активный отдых, Мясников посоветовал уделить внимание физической подготовке. Тем, кто готовится к пляжному сезону, укрепить фигуру поможет упражнение на пресс. Сам врач активно практикует приседания.

Мясников рассказал, что в июле собирается в Минеральные Воды, где вместе с друзьями и с сыном планиурет взбираться на Эльбрус. Доктор отметил, что в последний раз бывал на таких высотах три года назад, когда посещал Тибет.

Ранее Мясников рассказал о детях, которые из-за пандемии боятся людей без масок.