Более 30 рейсов задержали или отменили в аэропортах Москвы из-за тумана

Более 30 рейсов оказались задержанными или отмененными в трех московских аэропортах — «Внуково», «Домодедово» и «Шереметьево». 1 ноября вечером к этому привел сильный туман, который опустился на российскую столицу.

По данным на 20.00 мск понедельника, во «Внуково» задерживался один вылет, три отменены. В «Домодедово» — четыре рейса задержаны, 12 отменены, в «Шереметьево» — три рейса задержаны, девять отменены.

Как сообщило РИА Новости, сейчас на территории Москвы и Московской области Гидрометцентр ввел желтый уровень опасности. Он продлится до 9.00 утра вторника, пока над регионом по-прежнему господствует туман.

Туманная погода предваряет теплую неделю в российской столице. Днем температура будет достигать +10 градусов, хотя ночами будет откат до небольших заморозков до -3 градусов. Самая комфортная погода установится 5 ноября — над регионом будет господствовать южный циклон. Он принесет в Москву дожди и тепло. Воздух прогреется до +13 градусов. Потепление продлится до 6 ноября, а после этого температура снова станет понижаться.