Москвичам предрекли теплую неделю

Теплая погода продержится в Москве до конца недели. Об этом NEWS.ru рассказала специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

Днем в столице будет теплая погода около +10 градусов, но ночами возможны небольшие заморозки до -3 градусов.

«Наиболее благоприятная погода будет 5-го числа, потому что регион окажется под влиянием южного циклона, он принесет кроме дождей еще и тепло. 5-го числа температура воздуха в городе будет около +11…+13 градусов, и ночь будет довольно теплая», — сказала синоптик.

Потепление продержится до 6 ноября, после этого температура воздуха начнет медленно понижаться.