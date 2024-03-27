Важное 27 марта 2024, 09:09 Более 30 человек выписали из московских больниц после теракта Собянин: из больниц в Москве после теракта выписали 34 человека РИА «Новости»

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Из московских больниц после теракта в Crocus City Hall выписали 34 человек, на лечении остаются 60 пациентов. Об этом в Telegram-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Всего в московские больницы поступили 94 человека, их них 34 уже выписали. Еще 60 человек на сегодня находятся на лечении. Количество пациентов в тяжелом состоянии уменьшилось почти в три раза. Ни одного из поступивших в тяжелом состоянии не потеряли», — написал он.

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Мэр уточнил, что свыше 7,7 тысячи человек пришли, чтобы сдать донорскую кровь для пострадавших.

«Столичный бизнес оказалась огромную помощь — материальными ресурсами, пожертвованиями, транспортом и списанием кредитов. Предприятия торговли и рестораны направили более 215 миллионов рублей на помощь семьям погибших и пострадавших, — добавил Собянин.

Вице-премьер Татьяна Голикова отмечала, что состояние получивших крайне тяжелые ранения в теракте демонстрирует положительную динамику.