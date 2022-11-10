Общество 10 ноября 2022, 16:02 Более 27 миллиардов рублей дополнительно выделят в России на детские выплаты Премьер Мишустин: правительство выделит еще 27,5 млрд рублей на выплаты детям от 8 лет РИА «Новости»

Читать 360tv в

Российский кабмин решил выделить еще 27,5 миллиарда рублей для ежемесячных выплат на детей от восьми до 17 лет в 2022 году. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства, сообщил ТАСС.

«Правительство направит еще 27,5 миллиарда рублей на ежемесячные выплаты на детей от восьми до 17 лет в текущем году. По инициативе президента такая поддержка назначается с апреля семьям с низкими доходами, где воспитываются почти пять миллионов ребят», — сказал он.

Реклама

Премьер рассказал также и о том, что кабмин по поручению президента РФ Владимира Путина уменьшит долговую нагрузку на ОАО «Российские железные дороги» (РЖД). Речь идет о более чем 200 миллиардах рублей.

Реклама

Кроме того, Путин поручил привести нормативы обеспеченности армии в соответствие с реальными потребностями. Правительство должно решить вопрос до 18 ноября.