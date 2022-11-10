Спецоперация 10 ноября 2022, 10:17 Путин отдал поручение о нормативах обеспеченности российской армии Путин поручил привести нормативы обеспечения армии к реальным потребностям РИА «Новости»

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Президент РФ Владимир Путин поручил правительству до 14 ноября привести нормативы обеспеченности армии в соответствие с реальными потребностями. Помимо этого, кабмин до 11 ноября представит предложения по контролю за расходами на обеспечение спецоперации.

Список поручений главы государства по итогам совещания с членами Координационного совета по обеспечению потребностей ВС РФ опубликовала пресс-служба Кремля.

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Помимо прочего, Путин поручил правительству совместно с Минобороны России сформировать механизм для эффективного и оперативного обмена информацией между подразделениями, которые участвуют в спецоперации, и производителями вооружения, военной и специальной техники.

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Также глава государства распорядился привести нормативы обеспеченности ВС РФ, других войск и воинских формирований в соответствие с реальными потребностями, которые возникают в ходе спецоперации, с учетом интенсивности использования и износа материальных средств.

Ответственными за исполнение поручения Путин назначит премьера Михаила Мишустина и главу Минобороны Сергея Шойгу. Предложения должны представить до 14 ноября.