Более 254 тысяч москвичей победили в новом розыгрыше программы «Миллион призов»

В рамках программы «Миллион призов», которую запустили в Москве во время голосования по поправкам к Конституции, состоялся новый розыгрыш. Победителями стали еще 254 179 человек.

Как сообщил сайт mos.ru, люди, которые приходят на избирательные участки, получают сертификаты с уникальным номером, по которому можно зарегистрироваться в программе и получить свой выигрыш — призы номиналом от одной до четырех тысяч баллов. Каждый балл равен одному рублю. Их можно потратить в ресторанах и торговых сетях на скидки или направить на благотворительность.

Всего жители Москвы получили уже 644 520 выигрышных кодов. Те, кто голосует дистанционно, получают коды в виде сообщений на телефон. Розыгрыш призовых баллов продлится до 2 июля.

Ранее жительница Омска Анна Ганева выиграла в лотерею на избирательном участке квартиру. Ее осудили в Сети, так как она работает председателем УИК. Женщина заявила, что ее совесть чиста и отказываться от квартиры она не собирается. Приз она выиграла честно, хоть и голосовала на участке, работой которого руководит.