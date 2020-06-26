Омичка проголосовала и выиграла квартиру. В Сети ее затравили, ведь она — председатель УИК
«Ведь это случайно получилось, я вообще не ожидала. У меня ведь внучок, ему 11-й класс заканчивать. Надо учиться в городе, а мы в Лузине живем. Я перед Богом и перед совестью своей чиста, поэтому пусть что хотят, то и говорят. Я просто не ожидала, я вообще была в шоке», — рассказала изданию «Подъем» Ганева.
Работает она председателем УИК № 1352. На свой участок она пришла в обед, чтобы проголосовать, и приняла участие в лотерее. Удача улыбнулась женщине. Она выиграла самый ценный приз — квартиру. Несмотря на критику в интернете, отказываться от выигрыша она не собирается.
Ранее глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что не видит ничего зазорного в том, чтобы привлекать граждан на избирательные участки конкурсами и викторинами с призами. Запретить этого тоже никто не может. По ее словам, в этом деле «должны быть границы приличия».