Жительница Омска Анна Ганева сорвала джекпот в лотерее в первый день голосования по поправкам в Конституцию. Женщина выиграла квартиру, а позже выяснилось, что она председатель участковой избирательной комиссии на участке, куда пришла проголосовать. На счастливицу начали лить негатив в Сети.

«Ведь это случайно получилось, я вообще не ожидала. У меня ведь внучок, ему 11-й класс заканчивать. Надо учиться в городе, а мы в Лузине живем. Я перед Богом и перед совестью своей чиста, поэтому пусть что хотят, то и говорят. Я просто не ожидала, я вообще была в шоке», — рассказала изданию «Подъем» Ганева.

Работает она председателем УИК № 1352. На свой участок она пришла в обед, чтобы проголосовать, и приняла участие в лотерее. Удача улыбнулась женщине. Она выиграла самый ценный приз — квартиру. Несмотря на критику в интернете, отказываться от выигрыша она не собирается.

Ранее глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что не видит ничего зазорного в том, чтобы привлекать граждан на избирательные участки конкурсами и викторинами с призами. Запретить этого тоже никто не может. По ее словам, в этом деле «должны быть границы приличия».