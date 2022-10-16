Более 25 тысяч диагностических карт аннулировали в России за девять месяцев | 360°

Общество 16 октября 2022, 12:45 Поделиться Telegram

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Viber Более 25 тысяч диагностических карт аннулировали в России за девять месяцев МВД: с января по сентябрь в России аннулировали свыше 25 тысяч диагностических карт РИА Новости

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Свыше 25 тысяч диагностических карт аннулировали в России с января по середину сентября на основании данных, полученных с дорожных камер видеонаблюдения. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МВД России.

Основанием прекращения действия карт стало фактическое отсутствие автомобиля на станции технического осмотра.

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«Всего с января по середину сентября аннулировали уже больше 25 тысяч карт. В качества доказательств используются сведения Ространснадзора, согласно которым выявляется отсутствие транспортного средства в пункте прохождения ТО в момент проведения осмотра», — сообщили в МВД.

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Кроме того, еще одним доказательством может стать анализ фотографий из Единой автоматизированной информационной системы технического осмотра, если в них выявят признаки фотошопа.

В случае аннулирования диагностической карты собственник автомобиля и профессиональное объединение страховщиков информируют в течение трех рабочих дней.

С 1 марта в России начали действовать новые правила техосмотра. Машину теперь фотографируют на пункте ТО до и после процедуры. Сами диагностические карты полностью перевели в электронный вид, писало издание «Дни.ру».

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