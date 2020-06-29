Более 2,3 миллиона жителей Подмосковья проголосовали по поправкам в Конституцию 29 июня

29 июня начался пятый день голосования по поправкам в Конституцию России. В Московской области избирательные участки успели посетить уже 2 381 180 человек. Количество жителей региона, которые сделали свой выбор, резко выросло — 28 июня за весь день в голосовании приняли участие около 2,4 миллиона человек.

В Москве свои голоса отдали 1 464 585 жителей. Чуть меньше россиян посетили избирательные участки Ростовской области — 1 447 291. В Нижегородской области 29 июня в голосовании поучаствовали 909 010 жителей, в Свердловской — 850 017. В Крыму за прошедшие часы свое мнение высказали 775 092 человек, а в Чеченской республике — 484 447 жителей. Севастополе по поправкам в Конституцию проголосовали 104 369 россиян. Самая большая явка за прошедшие часы пятого дня голосования в Краснодарском крае. Там свой выбор сделали уже 2 070 840 жителей.

Голосование по поправкам в Конституцию России продлится неделю — оно началось с 25 июня и завершится 1 июля. Изменения главного закона страны примут только в том случае, если жители их поддержат.