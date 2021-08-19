Более 200 тысяч многодетных семей получат выплаты на списание части ипотечного долга
Выплаты до 450 тысяч рублей на погашение ипотеки получат более 200 тысяч многодетных семей. На эти цели направили почти 90 миллиардов рублей. Об этом ТАСС рассказал директор подразделения «Государственные программы в жилищной сфере» института развития «ДОМ.РФ» Виталий Насонов.
«Программа оказалось очень востребованной. Уже более 200 тысяч положительных решений принято „ДОМ.РФ“. Мы уже почти 90 миллиардов рублей направили на погашение задолженности граждан», — приводит агентство слова Насонова.
Он отметил, что в России более 10 тысяч семей полностью расплатились с банками по ипотеке благодаря государственной программе. По словам Насонова, наибольшее число заявок на выплаты подают многодетные семьи из Москвы, Санкт-Петербурга, Московской, Свердловской, и Челябинской областей. Активно участвуют в программе родители из Краснодарского края, Татарстана, Башкирии, Чечни и Ингушетии.
Эта государственная программа поддержки многодетных семей действует в России с сентября 2019 года. По ней люди могут получить до 450 тысяч рублей на погашение ипотеки. Программа рассчитана на семьи, в которых с января 2019 года по декабрь 2022 года родился третий или последующий ребенок. Накануне премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что правительство решило продлить льготную семейную ипотеку до конца 2023 года. Воспользоваться ей смогут семьи, в которых родился первенец.