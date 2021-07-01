Более 200 сайтов по продаже медсправок и других документов заблокировали в России

Свыше 220 сайтов по продаже медицинских документов, в частности сертификатов о вакцинации от коронавируса, заблокировали в России с начала года по требованию Генеральной прокуратуры. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Всего в текущем году по требованиям Генпрокуратуры России, а также в соответствии с судебными решениями на основании исков прокуроров Роскомнадзором заблокировано 226 таких сайтов, предлагавших документы, изготовленные с нарушением законодательства», — сказано в сообщении.

В Генпрокуратуре объяснили, что доступ к таким информационным ресурсам после подтверждения нелегальной торговли документов ограничивается.

В ведомстве заявили, что наибольшая опасность исходит от ресурсов, на которых продают медицинские справки и заключения. Речь идет об отсутствии противопоказаний для владения оружием, управления транспортным средством, а также о том, что у человека нет опасных заболеваний. Особой контроль идет за сайтами, где предлагают купить паспорта и сертификаты о вакцинации от коронавируса.

Кроме того, опасность представляют ресурсы, где можно купить аттестаты, дипломы, QR-коды для посещения общественных мест при угрозе распространения коронавируса.