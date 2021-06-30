Почти 20 сайтов с поддельными QR-кодами для доступа в рестораны заблокировали в России

Роскомнадзор ограничил доступ к 19 сайтам, которые генерируют QR-коды для посещения свободных от ковида кафе и ресторанов. Кроме того, ведомство заблокировало или удалило 227 интернет-страниц с фейками. В их числе те, которые продавали сертификаты о вакцинации.

Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе Роскомнадзора.

«Всего в 2021 году заблокировано или удалено 227 страниц, в том числе содержащих информацию о продаже сертификатов о вакцинации от COVID-19. Также на основании требования Генпрокуратуры России ограничен доступ к 19 ресурсам, позволяющим генерировать QR-коды для посещения общественных мест», — процитировало агентство слова собеседника.

В ведомстве напомнили, что 1 апреля в стране ввели уголовную ответственность за распространение заведомо ложной информации о коронавирусе, которое привело к тяжким последствиям. Нарушителю может грозить заключение сроком до пяти лет или штраф.

За распространение фейков о коронавирусе придется заплатить от 400 до 700 тысяч рублей. Если фейк стал причиной вреда здоровью окружающих, штраф составит от 700 тысяч до 1,5 миллиона рублей. Если из-за этого умер человек, то заплатить придется от 1,5 до двух миллионов рублей. При этом в первом случае нарушителя может ждать ограничение свободы до трех лет, во втором — лишение свободы до трех лет, а в третьем — лишение свободы до пяти лет.

Отдельное наказание предусмотрено за распространение заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сведений. Нарушителей ждет штраф в размере от трех до пяти миллионов рублей.