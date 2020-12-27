Почти 20 тысяч жителей Петербурга остались без электричества

В пресс-службе ПАО «Россети Ленэнерго» пояснили, что причиной блэкаута стало технологическое нарушение на оборудование. На месте уже работают аварийные бригады, которые занимаются решением этой проблемы.

«Для скорейшего запитывания потребителей диспетчеры компании создают резервные схемы электроснабжения», — заявили в пресс-службе энергоснабжающей компании.

Как уточнила «Фонтанка», авария на сетях привела к отключению восьми секций на подстанции «Сосновая поляна». Это произошло около 18:00. Ориентировочное время, когда свет вернется в квартиры петербуржцев — 21:00.