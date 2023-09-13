Общество 13 сентября 2023, 09:17 Более 20 тысяч человек оформили в собственность «дальневосточный гектар» Минвосток: 23 тысячи человек взяли в собственность «дальневосточный гектар» РИА «Новости»

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«Дальневосточный гектар» после пятилетнего периода безвозмездного пользования оформили в собственность 23 тысячи человек. Такое заявление сделала замглавы Минвостокразвития Эльвира Нургалиева, сообщило РИА «Новости».

Она сообщила, что сейчас идет второй крупный этап реализации программы. Люди впервые, пройдя пятилетний период, оформляют землю в частную собственность.

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«Если всего у нас участников программы „Гектар“ более 120 тысяч на сегодня, то из них 23 тысячи стали собственниками», — сказала Нургалиева во время сессии ВЭФ-2023 «Земля дальневосточная: мой дом — моя крепость».

По данным замглавы Минвостокразвития, больше 50% участников программы «Гектар» в регионе решили построить дом. Накануне президент Владимир Путин выступил с идеей поднять планку для дальневосточной ипотеки до девяти миллионов рублей.