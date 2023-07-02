Москва 02 июля 2023, 17:46 Москвичам рассказали о программе фестиваля «Российская креативная неделя. Москва-фест» Организаторы фестиваля «Российская креативная неделя. Москва-фест» анонсировали программу Сайт мэра и правительства Москвы

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С 3 по 9 июля пройдет фестиваль «Российская креативная неделя. Москва-фест» более чем на 60 площадках. Посетители смогут ознакомиться с деятельностью местных креативных предприятий и увидеть их продукцию. Об этом сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

Для гостей предусмотрено посещение шоурумов и кинопоказов, а специалистам подготовили деловую программу. Фестиваль не имеет возрастных ограничений: будут мероприятия для семей с детьми, а также для молодежи и пенсионеров. Все желающие могут участвовать бесплатно, но некоторые случаи подразумевают предварительную регистрацию.

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Фестиваль будет проходить в Парке Горького, центре современного искусства «Винзавод», парке «Зарядье», на ВДНХ, парке искусств «Музеон» и в московских кинотеатрах.

Парк Горького подготовил кинопоказы на огромном экране, который поставят у Голицынского пруда. Зрители смогут увидеть фильм «Чемпионы: Быстрее. Выше. Сильнее» и другие картины. Посмотреть кино можно ежедневно с 18:00 до 20:00.

Также гостей фестиваля ждет театральный марафон. Например, представители Московского академического театра имени Маяковского 9 июля в 22:00 покажут на Пушкинской площади спектакль «Поиск продолжается».

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