Более 1,7 тысячи домов остались в Хабаровске на ночь без отопления в мороз

В Хабаровске более 1,7 тысячи жилых домов оставались без отопления на ночь из-за аварии на ТЭЦ. Сейчас восстановительные работы завершены, тепло подается всем потребителям.

«Около 23:00 (16:00 по московскому времени) 13 января в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю поступила информация о том, что в результате порыва на коллекторе подающей магистрали на территории ТЭЦ-1 произошло нарушение подачи теплоснабжения населению», — сообщили в пресс-службе хабаровского управления МЧС.

Из-за аварии ремонтники начали переподключать потребителей. Теплоноситель не сливался, чтобы не допустить размораживания системы.

В МЧС сообщили, что ремонт был завершен к 09:00 (02:00 по московскому времени). Сейчас тепло подается всем потребителям по штатной схеме. Управляющие компании и службы ЖКХ отрабатывают отдельные заявки по домам и квартирам.

Пресс-служба «Дальневосточной генерирующей компании» сообщила ТАСС, что в некоторых домах на время аварии температура снижалась до 19 градусов, в школах и детских садах — до 21.

В Хабаровске 14 января температура воздуха на улице понизится до -14 градусов.