СМИ: авария лишила город на Урале отопления в мороз

Мэрия Краснотурьинска подтвердила отключение отопления.

«Произошел порыв трубопровода. Ремонтные работы ведутся с утра в Заречном микрорайоне. Сроки их не обозначены — будут работать столько, сколько потребуется. Полного отключения нет, температуру снизили, она идет волнами: чем дальше дом от теплопункта, тем ниже температура. Я сама живу в этом микрорайоне и у меня батареи чуть теплые, но нельзя сказать, что совсем отключены», — пояснила пресс-секретарь городской администрации Анна Загирова.

Горожане заявили, что некоторые дома остались полностью без отопления. Пострадал не только микрорайон Заречный. В том числе, в настоящее время не отапливаются батареи колледжа искусств в другой части Краснотурьинска. Сейчас в городе минус семь градусов.