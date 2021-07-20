Путин по традиции купил мороженое на авиасалоне МАКС

Президент РФ Владимир Путин посетил авиасалон МАКС-2021. Он осмотрел часть экспозиции и по традиции угостился мороженым. Об этом написала «Экономика сегодня».

Посещение Международного авиационно-космического салона стало для президента традицией, как и поедание мороженого на мероприятии — СМИ обращают на это внимание уже несколько раз подряд.

Авиасалон МАКС открылся 20 июля на аэродроме подмосковного Жуковского. В этом году он продлится пять дней — до 25 числа. Организаторы обещают продемонстрировать зрителяи новые достижения авиастроительной отрасли. Главная интрига мероприятия в этом году — принципиально новый легкий истребитель, демонстрацию которого анонсировали задолго до начала авиасалона. Также зрители увидят обновленный лайнер МС-21.

Авиасалон проводится в России каждые два года (за редкими исключениями), начиная с 1993 года. МАКС является крупнейшей выставкой авиатехники в Восточной Европе.