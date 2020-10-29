На дистанционное обучение перешли более 150 вузов в России

В российских вузах сложилась непростая эпидемическая ситуация, поэтому 152 учебных заведения перешли из-за коронавируса на дистанционный формат обучения.

Об этом сообщил глава Минобрнауки Валерий Фальков в эфире телеканала «Россия 1».

«Ситуация непростая, мы все это знаем… Если брать в целом, то у нас 1278 вузов и филиалов, из них 724 головных вуза, остальные — филиалы. На сегодняшний день 152 вуза полностью перешли на удаленный формат обучения студентов», — рассказал Фальков.

В большинстве вузов формат обучения смешанный, отметил глава Минобрнауки. В вузы студенты приходят на лабораторные занятия, проходящие с повышенными мерами предосторожности, при этом часть дисциплин учащиеся прослушивают онлайн.

Также не везде в общежитиях благополучная ситуация с коронавирусом, однако, она управляемая, добавил Фальков.

«Ситуация здесь везде разная, нельзя сказать, что она благополучная, но в тоже время, ситуация управляемая», — сказал глава Минобрнауки.

По его словам, ежедневного тестирования студентов на COVID-19 нет, но Фальков добавил, что руководству вузов необходимо действовать и реагировать очень чутко, помогать студентам обращаться к медикам и проводить диагностику.

Накануне глава управления Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева сообщила об усилении контроля за соблюдением противоэпидемических мер в вузах. При этом она отметила, что все введенные меры по борьбе с коронавирусом себя оправдали. Андреева добавила, что каждый день в Москве проводят около 92 тысяч тестов на COVID-19. Объем исследований она назвала абсолютно беспрецедентным.