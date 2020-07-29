Более 1,4 млн тестов на COVID-19 сделали в Подмосковье

Подмосковные специалисты провели более 1,4 миллиона тестов на COVID-19. В Московской области с начала эпидемии подтвердили 63 018 случаев коронавируса. Большая часть заболевших выздоровела.

По данным на 29 июля, в Подмосковье на наличие SARS-CoV-2 в организме сделали 1 405 741 анализов, уточнили в Роспотребнадзоре. Пробы в том числе брали у тех, кто вернулся из неблагополучных по ситуации с коронавирусом стран.

Исследования на COVID-19 проводят на базе ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области» и лабораторий государственных медицинских организаций. Здоровые люди при желании могут обследоваться в частных клиниках.

Всего в России подтвердили 823 515 случая заболевания, активных из них — 197 794. С начала эпидемии 612 217 человек поправились, 13 504 пациента скончались.

В Московской области зафиксировано 63 018 инфицированных, выздоровели 45 787, скончались 1100.

Прививать от COVID-19 сначала будут тех, кто попадает в группы риска по этому заболеванию. В «Векторе» заметили, что разработанную специалистами центра вакцину запустят в массовое производство в конце 2020 — начале 2021 года.