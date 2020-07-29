«Вектор» назвал срок запуска вакцины против коронавируса в массовое производство

Вакцину от COVID-19, которую разрабатывают в центре «Вектор», могут запустить в массовое производство в конце 2020 — начале 2021 года. Это произойдет после регистрации препарата.

Один из создателей вакцины, заведующий лабораторией «Вектора» Ильназ Иматдинов озвучил примерные сроки в интервью телеканалу «Россия 24».

«Если не ошибаюсь, это уже конец этого года либо начало следующего», — сказал он.

Иматдинов заметил, что в своем прогнозе опирается на известные ему данные. Индустриальные партнеры готовы наладить промышленный выпуск препарата после того, как вакцина пройдет регистрацию.

Сейчас в центре «Вектор» проводят клинические испытания вакцины от коронавируса. Первая и вторая фаза тестов начались 27 июля. Разрешение на них специалисты получили 24 июля. А специалисты НИЦ имени Гамалеи передали созданный ими препарат на экспертизу.

Вакцинацию населения планируют проводить на добровольной основе.