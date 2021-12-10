Более 130 человек застряли на ночь в кинотеатре из-за метели в Норильске

В Норильске 130 человек ночевали в кинотеатре в Городском центре культуры из-за сильной метели. Посетители всю ночь смотрели фильмы, пили чай и ели вафли.

Сильная метель поднялась в ночь на 9 декабря. На улицу было опасно выходить, так как видимость не превышала несколько метров. Посетителям кинотеатра и работникам центра культуры пришлось ночь провести в кинотеатре. Фильмы показывали бесплатно всю ночь, а в качестве перекуса сотрудники центра культуры раздали посетителям чай и вафли. Об этом сообщило издание «Подъем».

Утром погода улучшилась, людей развезли по домам.

За последнюю неделю погода в Норильске ухудшилась. Помимо морозов до -25 градусов, в городе наблюдается сильный ветер. Из-за пурги на дорогах закрыли трассу Норильск — Кайеркан — Алыкель — Дудинка, сообщили в «Таймырский телеграф».

Аналогичный инцидент произошел в Великобритании. Несколько десятков посетителей паба The Tan Hill вынуждены были провести в заведении трое суток. Причиной стал снегопад.