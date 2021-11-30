Десятки людей застряли в английском пабе из-за метели

В отеле Tan Hill Inn в Йоркшир-Дейлс на три ночи застрял 61 человек. Заведение считается самым высокогорным в Великобритании и расположено в 435 километрах к северу от Лондона. Метель и сильный ветер повредили электропровода и заблокировали дороги.

Как стало известно The Associated Press, паб находится на высоте 528 метров над уровнем моря и плохая погода там не в новинку.

Менеджер заведения Никола Таунсенд рассказал агентству, что сотрудники организовали для застрявших гостей показ фильмов, ночь викторин и караоке. Их также развлекала кавер-группа на Oasis, под названием Noasis, которая тоже оказалась отрезанной от мира после своего выступления в пятницу вечером.

Таунсенд добавил, что гости паба пребывали в очень хорошем настроении и стали настоящей семьей. Одна из постоялиц призналась, что не хочет уезжать. Британцы покинут паб сразу после того, как дороги будут расчищены.

В феврале 2021 года после снежной бури в Челябинской области на дорогах остались десятки брошенных водителями машин. Людям пришлось вернуться за транспортом несмотря на опасения.