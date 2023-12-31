Москва 31 декабря 2023, 11:38 Граффити Бэнкси и плакаты времен СССР. На ВДНХ пройдут выставки в новогодние каникулы Москвичи и туристы в новогодние каникулы смогут посетить выставки на ВДНХ Freepik

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Во время новогодних каникул в Москве на ВДНХ проведут множество выставок. Некоторые семейные экспозиции будут работать бесплатно, сообщили в пресс-службе столичного правительства.

Павильон «Рабочий и колхозница» представит выставку «Век 19-й. Изменчивая мода. От ампира до модерна». Экспозиция насчитывает свыше 400 подлинных предметов XIX века из частных коллекций.

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В Музее гаража особого назначения ФСО России можно будет увидеть атрибуты парфюмерного ремесла, фонтан Брокара и шедевры мирового автопрома прошлых лет на выставке «Слава и величие парфюмеров царской России — поставщиков Высочайшего двора».

Павильон № 22 приглашает на выставку «Найти Бэнкси». Гостям покажут граффити Бэнкси и архивные плакаты советских времен. В музее ВДНХ открыли выставку «Агитдворец Останкино». Она посвящена архивным материалам 1920-1930-х годов.

В павильоне № 22 москвичи и туристы смогут увидеть выставку-реконструкцию «Терракотовая армия. Бессмертные воины Китая». В экспозицию вошли свыше 150 экспонатов, в том числе воссозданные статуи терракотовых воинов глиняной армии китайского императора Цинь Шихуанди и реплики колесниц.

Музей кино представит бесплатную выставку «Сердце мое полно жалости» в честь юбилея Алексея Германа. Композиция состоит из костюмов, эскизов, предметов быта и фотоснимков рабочего процесса.

Посетить павильон «Макет Москвы» на ВДНХ в новогодние каникулы можно будет ежедневно с 10:00 до 22:00. Исключением станут лишь 31 декабря, 1, 7 и 9 января.