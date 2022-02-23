Более 11 тысяч жителей Донбасса отправились на поездах из Ростовской области в 12 регионов

Свыше 11,7 тысячи беженцев из Донбасса направили поездами из Ростовской области в 12 других регионов РФ. Об этом сообщила пресс-служба губернатора области. Среди эвакуированных — 5542 ребенка.

По данным на утро 23 февраля в 125 пунктах временного размещения в Ростовской области находятся более 6,8 тысячи беженцев, примерно половина из которых — дети.

Матпомощь в размере 10 тысяч рублей уже получили 2770 граждан. Обработано свыше 40% заявлений на получение выплат. Заявления принимают и от тех беженцев, которые прибыли в другие регионы и разместились у родственников.

В Россию из ЛНР и ДНР с начала эвакуации прибыли более 90 тысяч человек.

По указу президента РФ Владимира Путина всем эвакуированным из Донбасса беженцам полагается единовременная выплата 10 тысяч рублей. Для получения денег нужно заполнить заявление, в котором указать данные паспорта и банковский счет. Понадобятся копия паспорта, свидетельство о рождении на каждого ребенка и копия лицевой стороны банковской карты.