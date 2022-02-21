ВЦИОМ: 75% россиян поддержали выплату матпомощи беженцам из ДНР и ЛНР

Решение президента Владимира Путина о единовременной выплате по 10 тысяч рублей беженцам из ДНР и ЛНР поддерживают 75% россиян. Таковы результаты опроса, проведенного Всероссийским центром общественного мнения (ВЦИОМ).

Вариант «скорее не поддерживаю» выбрали 18% участников. Еще 7% затруднились ответить.

Большинство опрошенных — 78% — также выступили за само решение о приеме беженцев из самопровозглашенных республик. Не поддержали эту инициативу 13%, большинство из которых — россияне в возрасте до 34 лет.

К помощи волонтеров из регионов беженцам положительно отнеслись 82%, отрицательно — всего 4%. Еще 12% остались безразличны, 2% затруднились с ответом.

В опросе приняли участие 1600 россиян от 18 лет. Телефонное интервью проводилось по случайной выборке стационарных и мобильных номеров.

По данным на 21 февраля, принять беженцев согласились в 30 регионах России. В страну прибыли около 61 тысячи жителей Донбасса.

Только в Ростовской области матпомощь уже получили примерно тысяча беженцев.