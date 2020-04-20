Более 11 тысяч московских компаний получат отсрочку по налогам

Бизнес, пострадавший от последствий коронавируса в Москве, получит отсрочку по уплате имущественных налогов на общую сумму более 9,65 миллиарда рублей. Об этом заявили в столичном правительстве.

«Это существенное послабление для бизнеса, которое даст возможность многим предпринимателям перераспределить имеющиеся ресурсы и направить их на адаптацию своего бизнеса, возможно переориентацию, а главное — исполнение обязательств перед своими сотрудниками», — отметил вице-мэр Владимир Ефимов. Его процитировала пресс-служба мэрии Москвы.

Отсрочку авансовых платежей по земельному налогу и налогу на имущество организаций за первый квартал продлили до конца года. Ее получили 11,3 тысячи организаций. В частности, речь идет о кинотеатрах, санаториях, бизнеса в сфере дополнительного образования, организаторов выставок и конференций. Эти меры вошли в третий антикризисный пакет для поддержки московских бизнесменов.

Первый пакет мер поддержки предпринимателей правительство утвердило 24 марта. Речь идет о временном освобождении от арендной платы за городскую землю компаний, которые не работают из-за режима самоизоляции. Второй пакет мер столичные власти утвердили в начале апреля. От тех же самых платежей освободили представителей сферы туризма, гостиничного бизнеса, общественного питания, бытовых услуг. Такое послабление будет действовать до 1 июля.

Режим самоизоляции начал действовать в Москве с 30 марта. В связи с этим многие компании приостановили работу. В частности, все рестораны, кафе, торговые центры, кинотеатры, фитнес-клубы, салоны красоты закрылись.