Новый пакет мер для поддержки бизнеса приняли в Москве

Столичные власти продолжают осуществлять шаги для поддержки бизнеса. Мэр города Сергей Собянин подписал третий пакет мер для помощи предпринимателям.

«Сегодня я подписал постановление о реализации третьего пакета поддержки московского бизнеса», — написал Собянин в своем личном блоге.

Теперь кинотеатры, организации дополнительного образования, санатории и дома отдыха получат отсрочку по налогу на имущество и земельному налогу до конца 2020 года. Арендодатели, сдающие помещения для гостиниц, получат компенсацию налога на имущество и земельных платежей. Для этого им необходимо снизить аренду как минимум на 50%.

Еще компенсацию получат собственники, которые используют свою недвижимость для торгового, гостиничного бизнеса и деятельности в сфере общественного питания.

Ранее президент России Владимир Путин предложил предоставить малому и среднему бизнесу прямую безвозмездную помощь от государства. Полученные деньги предприниматели смогут потратить в том числе и на зарплаты своим сотрудникам. Такие меры необходимы для поддержки отраслей, наиболее пострадавших от пандемии коронавируса.