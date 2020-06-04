Москвичам предрекли ношение масок до осени

Носить маски нужно будет до того момента, пока не начнется вакцинация от коронавируса. Это может случиться в октябре 2020 года или позже. Такое заявление сделал мэр Москвы Сергей Собянин.

«Сколько нам ходить в масках — во многом будет зависеть от сроков появления массовой вакцины. По разным оценкам — от октября до февраля следующего года. Хочется верить, что в октябре мы получим первые большие партии вакцины», — сказал он в интервью ТАСС.

Он заметил, что человек быстро забывает о плохом. По его словам, через год москвичи смогут полностью вернуться к обычному образу жизни.

Собянин подчеркнул, что после победы над коронавирусом данные социального мониторинга и пропусков уничтожат. Их можно использовать только в чрезвычайных ситуациях. В целом мэр доволен тем, как столица борется с COVID-19. По его мнению, медицинская система справилась с нагрузкой.

«На мой взгляд, до сих пор принятые решения и меры были адекватны ситуации. При всей ее непредсказуемости», — заключил он.

Также он поблагодарил столичных жителей за понимание и терпение.

Режим самоизоляции действует в Москве с 30 марта. Многие магазины, рестораны, спортзалы и другие места закрыли с целью борьбы с распространением коронавируса. Также в столице ввели перчатно-масочный и пропускной режимы.

Однако в конце мая власти стали смягчать ограничения, поскольку эпидемическая ситуация стала улучшаться. А с 1 июня открылись торговые центры, людям разрешили гулять.