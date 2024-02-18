Общество 18 февраля 2024, 20:35 Более 100 тысяч москвичей воспользовались сервисом «Переезд по программе реновации» Левкин: сервис «Переезд по программе реновации» использовали 115 тыс. москвичей Freepik

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Порядка 115 тысяч москвичей, чьи дома входят в программу реновации, используют функционал суперсервиса «Переезд по программе реновации». Об этом сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

Благодаря приложению горожане заранее узнают дату переселения, состояние готовности квартир и проекта договора на нее. Кроме того, для них доступна возможность без очереди подойти в центр информирования по переселению для оформления договора на новую квартиру.

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«Всего с момента запуска электронного помощника было отправлено свыше 923 тысяч таких уведомлений», — уточнил руководитель столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

По его словам, в числе преимуществ «Переезда по программе реновации» — полезные электронные услуги и специальные пошаговые инструкции для каждой конкретной ситуации, которые возникают при переезде.

С помощью сервиса можно узнать, какие документы нужны для переселения. Москвичи легко находят порядок действий для приобретения дополнительной жилплощади, а также могут узнать, что делать после выдачи ключей от новой квартиры.

По программе реновации в этом году снесли свыше 20 домов в Москве.