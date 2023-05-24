24 мая 2023, 18:45
Более 100 тысяч москвичей совместили бизнес и творчество
Собянин: в креативной отрасли Москвы работают более 100 тысяч человек
Свыше 100 тысяч предпринимателей в Москве работают в креативной сфере. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр города Сергей Собянин.
Промышленный дизайн, печать книг, производство одежды — это лишь небольшая часть столичной индустрии на стыке бизнеса и творчества.
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«За последние три года в Москве число предприятий, работающих в творческих сферах, увеличилось на две с половиной тысячи. Вместе с тем выручка выросла почти в полтора раза», — подчеркнул Собянин.
Власти всячески помогают креативным предпринимателям: им выдают гранты на покупку оборудования, льготные кредиты на инвестиционные цели, субсидии на обучение сотрудников. Также город оказывает информационную, консультационную и образовательную поддержку.
Например, московские художники бесплатно представляют свои работы на площадках главных арт-событий. А дизайнеры на льготных условиях продают одежду в универмаге «Телеграф» и на маркетах под эгидой проекта «Московская неделя моды».
Ранее в Балашихе создали Telegram-канал для поддержки бизнеса.
Льготы
Бизнес
Москва 2023
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