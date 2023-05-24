Подмосковье 24 мая 2023, 08:42 Telegram-канал для поддержки бизнеса создали в Балашихе

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Telegram-канал «Поддержка бизнеса» создали в Балашихе. С его помощью предпринимателей будут информировать о действующих мерах финансовой помощи — субсидиях и грантах.

Предпринимателей из Балашихи информируют о возможности получения поддержки не только в мессенджерах, но и с помощью рассылки на адрес электронной почты.

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В округе социальным предпринимателям предоставляют субсидию на частичную компенсацию затрат, промышленным предприятиям — на закупку оборудования, лизинг и модернизацию. Действуют субсидии на приобретение франшизы, на выход на маркетплейсы, а также есть возможность аренды земли за 1 рубль. Кроме того существуют гранты социальному бизнесу и молодым предпринимателям.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил о важности поддержки малого и среднего бизнеса в регионе.

«С каждым годом число получателей финансовой поддержки увеличивается — в 2022 году ее получили четыре тысячи компаний малого и среднего предпринимательства на общую сумму почти 25 миллиардов рублей. Это не повод останавливаться, так что мы разработали новые меры поддержки и внесли изменения в существующие», — сказал губернатор.

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