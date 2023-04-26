Общество 26 апреля 2023, 11:07 Более 10 человек оказались в международном розыске по делу в отношении Навального Следователь: 11 человек оказались в международном розыске по делу Навального Pxhere

Читать 360tv в

Свыше 10 человек находятся сейчас в международном розыске по делу об экстремизме, которое открыли в отношении Алексея Навального. Об этом заявил следователь в Басманном суде Москвы, написал ТАСС.

«Расследование дела в отношении Навального касается экстремистского сообщества. По нему в международном розыске находятся 11 человек», — сообщил он.

Реклама

В свою очередь сам Навальный по видеосвязи рассказал на заседании о том, что из дела об экстремизме в его отношении выделили новое дело о терроризме. По его словам, к работе привлекут военный суд.

Накануне стало известно, что СК попросил суд уменьшить срок изучения нового уголовного дела для Навального и его команды. Адвокат Алексей Кобзев в прошлом году заявил, что в отношении его подзащитного завели еще одно уголовное дело. Оно касается разжигания ненависти к чиновникам, создания экстремистской группировки и призывов к несогласованным митингам.