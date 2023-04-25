Криминал 25 апреля 2023, 16:35 СК попросил суд сократить для Навального срок изучения нового уголовного дела СК России просит суд ограничить Навального в сроках изучения нового уголовного дела Pxhere

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Следственный комитет попросил суд ограничить Алексея Навального* в сроке изучения нового уголовного дела в отношении него. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу Басманного суда Москвы.

Именно в этот столичный суд поступило ходатайство Следственного комитета об ограничении до 5 мая Навального* и его защитников в сроках ознакомления с материалами уголовного дела, по которому он проходит в качестве обвиняемого.

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«Заседание суда назначено на 10:00 26 апреля. Обвиняемый будет участвовать в заседании по видеосвязи из колонии», — отметили в суде.

В пресс-службе суда не уточнили, о каком именно уголовном деле идет речь.

В октябре прошлого года адвокат подсудимого Алексей Кобзев сообщал, что против Навального* возбудили новое уголовное дело. Его обвинили в создании экстремистской группировки, разжигании ненависти к чиновникам и призывах к несогласованным митингам, за что могут присудить до 15 лет тюрьмы.

Личный окулист Навального* Анастасия Васильева в беседе с Вячеславом Манучаровым заявляла о домогательствах со стороны осужденного, сообщили «Известия».

*Алексей Навальный признан в России иностранным агентом и включен в список террористов и экстремистов.