    13 февраля 2020, 14:08

    Боксеру Кушиташвили предъявили обвинение за сломанный нос росгвардейца и наркотики

    Наза Салех Захи

    Следствие обвинило двукратного чемпиона России по боксу Георгия Кушиташвили в избиении росгвардейца и хранении наркотиков. Об этом рассказал адвокат спортсмена Александр Дегтерев.

    «Статус Георгия уже — обвиняемый по делу», — уточнил Дегтерев в комментарии ТАСС.

    Георгия Кушиташвили и его друга Овика Оганнисяна 2 февраля задержали в районе Фрунзенской набережной в Москве. Их остановили росгвардейцы, и спортсмен оказал сопротивление. При этом он сломал нос сотруднику Росгвардии. Общую картину ухудшило и то, что у боксера нашли кокаин. В итоге Георгия Кушиташвили заключили под стражу до 2 апреля. По неофициальным данным, Оганнисян проходит по делу как свидетель.

    Адвокат Кушиташвили считает, что росгвардеец сам мог сломать себе нос. По его словам, спортсмен хотел избежать драки и применил обманное движение сайд-степ, когда человек отступает в сторону.

    Георгий Кушиташвили —двукратный чемпиона России по боксу. После случившегося его временно исключили из сборной.