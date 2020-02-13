Боксеру Кушиташвили предъявили обвинение за сломанный нос росгвардейца и наркотики

«Статус Георгия уже — обвиняемый по делу», — уточнил Дегтерев в комментарии ТАСС.

Георгия Кушиташвили и его друга Овика Оганнисяна 2 февраля задержали в районе Фрунзенской набережной в Москве. Их остановили росгвардейцы, и спортсмен оказал сопротивление. При этом он сломал нос сотруднику Росгвардии. Общую картину ухудшило и то, что у боксера нашли кокаин. В итоге Георгия Кушиташвили заключили под стражу до 2 апреля. По неофициальным данным, Оганнисян проходит по делу как свидетель.

Адвокат Кушиташвили считает, что росгвардеец сам мог сломать себе нос. По его словам, спортсмен хотел избежать драки и применил обманное движение сайд-степ, когда человек отступает в сторону.

Георгий Кушиташвили —двукратный чемпиона России по боксу. После случившегося его временно исключили из сборной.