Бокерия дал рекомендации, как обезопасить себя на голосовании за поправки в Конституцию

Президент Лиги здоровья нации и директор центра сердечно-сосудистой хирургии Лео Бокерия дал рекомендации, что нужно взять с собой на избирательный участок, чтобы обезопасить себя во время пандемии.

«Обязательно конечно нужно соблюдать самогигиену — перчатки, маски, а если у человека лысина, нужно надеть шапочку на голову. Ну и конечно придерживаться расстояния в два метра. А еще можно прийти со своей ручкой», — поделился советами с «360» врач.

Он убежден, что все в дни голосования будет безопасно. По его словам, обычно на избирательных участках не бывает столпотворений.

«Думаю, не будет проблем с большим количеством народа», — сказал Бокерия.

Ранее ЦИК рассказал, как будет проходить голосование по поправкам в Конституцию. На каждом участке при входе будут измерять температуру. При необходимости жителям выдадут маску, перчатки и одноразовую ручку.

Всероссийское голосование пройдет с 25 июня по 1 июля.