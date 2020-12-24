Михаил Боярский поддержал новые запреты для курильщиков

Если раньше Боярский активно критиковал подобные запреты, то в настоящий момент его больше не смущают ограничения. Они не мешают артисту.

«У меня по поводу новых запретов мнения нет. Если будут ограничения, значит будут. Буду выполнять. Курить нужно там, где это разрешено. А запреты меня не смущают», — отметил он.

С 1 января власти запретят курить в медицинских учреждениях, торговых точках и на складах. Делать это можно будет только в специальных зонах с табличками «Место для курения».

С 30 октября 2020 года в силу вступил запрет на курение кальяна и другой никотиносодержащей продукции в кафе, ресторанах и иных общественных местах. За нарушение полагается штраф до 90 тысяч рублей.

Запрет на курение в общественных местах действует с 2013 года. Благодаря ему число случаев пассивного курения сократилось почти на 70%. Значительно меньше стало и мужчин-курильщиков.