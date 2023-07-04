Общество 04 июля 2023, 22:58 Бой с тенью. Увеличат ли в России максимальный доход для самозанятых Экономист Змиев: двукратное увеличение максимального дохода самозанятых выведет их из тени

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В ЛДПР предложили вдвое увеличить максимальный доход для самозанятых. Цель законопроекта — повысить налоговые поступления в бюджет и свести к минимуму теневые сделки. Но эффект может оказаться противоположным.

С 2019 года в России действует статус самозанятого. Он обязывает зарегистрированных лиц платить специальный налог на профессиональный доход (НДП). Если самозанятый выполняет услуги для физического лица, налог составляет 4%. При сотрудничестве с юридическим лицом или ИП ставка 6%. И их точно не будут менять до 2028 года.

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Максимальный доход самозанятого на данный момент составляет 2,4 миллиона рублей. Если лимит превышен, специалист вынужден вместо уплаты НДП (налог на профессиональный доход) платить полноценный НДФЛ (налог на доходы физических лиц — 13%) и НДС (налог на добавленную стоимость продукции до 20%).

Как отметил депутат от ЛДПР Ярослав Нилов, предложение увеличить максимальный доход самозанятых до 4,8 миллионов рублей связано «с изменившимися обстоятельствами, ростом цен и подорожанием жизни в целом». Поэтому необходимо подстраиваться под правила, которые «диктует время».

РИА «Новости»

Теневая экономика

Экономист, политолог и бизнесмен Евгений Змиев в беседе с «360» счел инициативу депутатов целесообразной. Если ее примут, люди смогут честно платить налоги — пусть и не такие большие — с каждого заработанного рубля.

Увеличение максимального дохода самозанятых в двукратном размере — вопрос перспективы. Люди, которые получают доходы больше максимально установленного ныне размера, смогут выйти из тени. Евгений Змиев политолог

Термин «теневая экономика» существует во всех странах мира. Большинство предпринимателей начинают работать в тени, чтобы уменьшить свои расходы, то есть налоговые отчисления и тем самым повысить доходы. Понятно, что к этому побуждают высокие налоговые издержки, которые серьезно бьют по доходам граждан.

РИА «Новости»

Больше вреда, чем пользы

У законопроекта есть и свои недостатки, заметил проректор Финансового университета при правительстве Москвы Александр Сафонов. Он выразил уверенность, что такая инициатива приведет к попытке организаций перевести часть своих сотрудников в систему самозанятости. Цель очевидна — избежать дополнительных расходов, связанных с отчислениями в Пенсионный фонд и Фонд социального страхования.

Это, безусловно, поставит в неравное положение предприятия, которые работают в классических схемах по трудовым договорам или через гражданско-правовые договоры. Они в этом случае будут вынуждены платить больше в казну, чем те организации, которые будут заниматься „оптимизацией“ через систему самозанятости. Александр Сафонов проректор Финансового университета при правительстве Москвы

Возникает вопрос, как усилить контроль и избежать переоформления сотрудников в статус самозанятых. Директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ, доктор экономических наук Алексей Зубец пояснил, что борьба с подобными отклонениями — задача налоговой.

«Если налоговая служба увидит, что многие сотрудники, которые раньше работали в компании, превратились в самозанятых, значит, есть основания для того, чтобы провести там проверку», — сказал он.

РИА «Новости»

Борьба работников за справедливость

Следить за организациями, пытающимися оформлять своих сотрудников в качестве самозанятых, должны сами сотрудники. Работники, которых насильно переводят в статус самозанятых, имеют право написать жалобу. Нужно обозначить, что им пытаются обрезать социальные платежи, включая пенсионные отчисления и социальное страхование.

«С точки зрения закона, сотрудники должны сами платить за пенсионное страхование для того, чтобы формировать себе накопления для будущего. Однако получается так, что на этом работодатель экономит. В таком случае они должны пожаловаться на организацию», — пояснил Зубец.

Куда жаловаться? Прежде всего — в органы, которые занимаются борьбой с уклонением от уплаты налогов и в трудовую инспекцию за нарушение прав сотрудников.

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