Богатым россиянам рассказали о трудностях с передачей наследства

В Госдуму внесли законопроект, позволяющий состоятельным россиянам при жизни создавать личные фонды для управления имуществом. Минимальный взнос при создании организации составит 100 миллионов рублей. Однако юристы и консультанты сами не понимают, как это будет работать, написал РБК.

Руководитель юридической практики по оказанию услуг частным клиентам PwC в России Диана Каляева считает, что создание личных фондов поможет удовлетворить запросы предпринимателей на российские механизмы. Все дело в том, что такой законопроект поможет предотвратить дробление состояния между наследниками. Тем не менее проект закона оставляет много вопросов, которые качаются управления личным фондом, распределение имущества и назначение выгодоприобретателей.

Личный фонд можно будет создать при жизни или после смерти учредителя. Минимальный взнос — 100 миллионов рублей. В законопроекте также указано, что учредитель личинного фонда не будет иметь прав на имущества фонда, который он создал.

Руководитель практики по работе с частными клиентами KPMG Law в России Наталия Гриценко отметила, что инициатива станет первом этапом для сближения российского законодательства с системой иностранных трастов. Управляющий партнер FTL Advisers Наталья Пацаева добавила, что при создании семейных фондов со учредительство не допускается. Получается, что возникают трудности с выделением супружеской доли.