Риелтор рассказал, как обойти мошенников при покупке квартиры

Надо тщательно проверять бумаги на квартиру и документы продавцов, а также не бояться запрашивать больше положенного. От максимального внимания к мелочам зависит безопасность покупателя, предупредил риелтор, инвестор в недвижимость Артем Сошников, написал News.ru.

К одной из наиболее встречающихся мошеннических схем относится продажа квартиры по поддельным документам, в частности, по паспорту.

«Получить данные реального собственника и впоследствии подделать паспорт можно, например, арендуя квартиру», — заявил эксперт.

По этой причине всегда нужно запрашивать у продавца дополнительные документы. Фальсифицировать все документы мошенники, скорее всего, не будут.

Хлопоты покупателю может принести и приобретение квартиры по наследству. Даже после шести месяцев сохраняются риски появления новых наследников, которые готовы предъявить свои права.

«Существуют обстоятельства непреодолимой силы, которые дают возможность наследнику подать на свои права даже через 10–15 лет», — заявил риелтор.

Поэтому важно тщательно проверять документы по квартире и наследникам и брать от них нотариальные отказы.

Кроме того, необходимо всегда вести дела напрямую с лицом, продающим квартиру. Нельзя совершать сделки по доверенностям и вносить авансы, если вы лично не знаете продавца и он не присутствует на встрече.