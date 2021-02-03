Богатые регионы предложили оставить без поддержки на льготную ипотеку

«Я согласен с ЦБ, что надо в низкообеспеченных <…> регионах программу продлевать за счет федеральных ресурсов, а Москва и другие доноры имеют возможность за счет своих ресурсов, если они хотят, такую программу иметь, они могут даже более льготные программы запускать», — приводит агентство слова Аксакова.

Депутат обратил внимание, что Москва со своими льготами и федеральными программами привлекает людей из других регионов, увеличивая лимиты по площадям жилья, на покупку которого банки выдают кредиты. По мнению Аксакова, это неправильно.

Ранее глава департамента финансовой стабильности Центрального Банка Елизавета Данилова заявила, что программу льготной ипотеки надо постепенно сворачивать. Она отметила, что эта мера перестает быть социально направленной.