Льготную ипотеку предложили постепенно свернуть в России

Центробанк выступил на постепенную отмену программы льготной ипотеки под 6,5% годовых. Об этом заявила глава департамента финансовой стабильности регулятора Елизавета Данилова.

«Льготная программа должна постепенно сворачиваться, чтобы не приводить к избыточным рискам. Важно следить за динамикой цен на жилье — они в последние годы довольно быстро росли, отчасти на фоне роста ипотеки, отчасти из-за недостаточного предложения жилья», — процитировало Данилову РИА «Новости».

По словам главы департамента, льготная программа перестает быть социально направленной. Это связано с большим инвестиционным спросом на недвижимость в крупных городах. Обеспеченные россияне вкладывают деньги в жилье, а особенно активно после снижения ставок. Кроме того, интерес подогревает рост стоимости недвижимости. В итоге это все приводит к тому, что не удается достичь главной цели программы — сделать жилье доступным.

Сейчас льготная ипотека действует во всех регионах страны. При этом больше всего пользуются сниженной ставкой в московском регионе, Петербурге, Ленинградской области и Краснодарском крае. Данилова предложила продлить программу в только в регионах с наиболее сложной ситуацией на рынке жилья.