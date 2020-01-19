Боец ММА предложил посадить охранника, избившего подростка в «МЕГЕ»

Харитонов назвал охранника «непонятным» и отметил: то, что парень не умер, — большое везение.

«Таких охранников надо сажать в тюрьму. Считаю, что этот случай — показательный пример, как не нужно делать, и человек однозначно должен быть наказан», — заявил боец MMA.

По словам спортсмена, силу и навыки борьбы нужно показывать на ринге. Пострадавшего от действий охранника подростка Харитонов назвал смельчаком.

«Крепкий парень, не побоялся, встал», — заключил спортсмен.

Ранее в социальных сетях появилось видео, где двое из компании подростков начали драться в холле торгового центра. Подошедший к ним сотрудник охраны вмешался. Он ударил кулаком и ногой одного из школьников. Тот упал на пол. Мужчина пошел разбираться со вторым участником потасовки. Парень через некоторое время поднялся, и тогда охранник предложил выйти ему на улицу, чтобы разобраться «по-мужски».

По данным агентства «Москва», сославшегося на пресс-службу ГУ МВД Подмосковье, полиция начала проверку обстоятельств инцидента.